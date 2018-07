Lesionado, Dátolo desfalca o Atlético-MG contra o Vitória

O técnico Levir Culpi não poderá mesmo contar com o meia Dátolo para escalar o Atlético-MG diante do Vitória, neste domingo, no Independência. O jogador sofreu uma torção no pé direito diante do Santos, na quinta-feira, e se tornou mais um problema para a partida, válida pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dátolo passou por exames na última sexta, quando foi colocado como dúvida para a partida. Mas após fazer um rápido tratamento, foi descartado pelo comissão técnica e sequer foi relacionado. O argentino ainda é dúvida para a partida diante do Corinthians , quarta-feira, em São Paulo, pela Copa do Brasil

Sem Dátolo, André, que o substituiu diante do Santos, é o favorito para ser titular, deixando a equipe ainda mais ofensiva. Desta forma, o Atlético-MG deve enfrentar o Vitória com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Josué, Leandro Donizete e Guilherme; Diego Tardelli, Carlos e André.

Convivendo com uma série atletas com problemas físicos, o Atlético-MG tem em Dátolo seu 13.º desfalque por lesão. Os outros nomes que estão afastados da equipe são: Giovanni, Emerson Conceição, Pedro Botelho, Réver, Emerson, Lucas Cândido, Claudinei, Rafael Carioca, Marion, Maicosuel, Luan e Jô.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para domingo:

Goleiros: Victor, Uilson