Lesionado, David Silva desfalca City contra o Ajax

Apesar do alívio pela lesão não ter sido grave, o técnico Roberto Mancini lamentou o fato de não poder contar com o espanhol nas partidas diante do West Bromwich, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e, principalmente, contra o Ajax, na quarta-feira que vem, pela Liga dos Campeões da Europa.

"David tem uma lesão muscular na coxa e não estará disponível para amanhã (sábado)", comentou o treinador. "Esperamos que ele esteja pronto para nosso próximo jogo no Campeonato Inglês, contra o Swansea", completou, já projetando a partida do próximo dia 27.

Mancini também não escondeu a insatisfação de ter perdido um jogador importante que sequer estava defendendo as cores do Manchester City. David Silva se lesionou aos 12 minutos do empate por 1 a 1 da Espanha contra a França, na última terça, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. "Estamos tendo muitos problemas de contusão após as pausas para jogos de seleções", reclamou.

Por conta do cansaço, o time inglês deverá poupar diante do West Bromwich alguns jogadores que defenderam suas seleções durante a semana. "Acho que algumas vezes, quando temos essa situação, poderíamos mudar nosso jogo do sábado para o domingo. Vamos jogar às três horas da tarde no sábado. Não estou bravo, estou preocupado com os jogadores", disse Roberto Mancini.