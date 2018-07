Lesionado, De Jong desfalca Milan diante do Málaga A fase do Milan já não é das melhores e nesta quarta-feira, diante do Málaga, pela Liga dos Campeões da Europa, o técnico Massimiliano Allegri terá mais um problema para armar a equipe. O volante Nigel de Jong sentiu uma contusão no quadril e sequer viajou com o grupo para a partida, que será disputada na Espanha.