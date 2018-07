Lesionado, Debuchy desfalca Arsenal por pelo menos 6 semanas

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, afirmou que o lateral-direito Mathieu Debuchy vai desfalcar a equipe por pelo menos seis semanas por causa de uma lesão no tornozelo. O jogador francês se contundiu durante o empate por 2 a 2 com o Manchester City, no último sábado, e passará por exames mais detalhados para detectar a gravidade da contusão.

Wenger afirmou nesta sexta-feira que Debuchy ficará afastado dos gramados por seis semanas se os exames não determinarem a necessidade do jogador ser operado. Caso precise passar por cirurgia, o lateral vai desfalcar o Arsenal por aproximadamente três semanas.

O prognóstico mais otimista significa que Debuchy vai desfalcar a seleção da França nos amistosos contra Portugal e Armênia, que serão disputados no próximo mês. Além disso, sem ele, o Arsenal só conta com Calum Chambers para a lateral direita nos seus compromissos até, pelo menos, novembro.

Com seis pontos somados em quatro rodadas, o Arsenal está apenas em sétimo lugar no Campeonato Inglês. O time volta a entrar em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Aston Villa, fora de casa.