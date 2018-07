Lesionado, Di Maria é cortado de amistoso da Argentina Lesionado, o meio-campista Angel Di Maria foi cortado da lista de convocados para o amistoso da seleção argentina contra a Suíça, no dia 29, em Berna. O jogador se machucou no sábado passado na partida do Real Madrid contra o Racing Santander, em rodada do Campeonato Espanhol.