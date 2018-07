Lesionado, Di María fica fora de jogo do Real em Moscou

No último sábado, Di María disputou o seu primeiro jogo neste ano na goleada por 4 a 0 sobre o Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol, depois de ficar mais de um mês afastado por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Na ocasião, ele fez o terceiro gol do líder disparado da competição após entrar em campo apenas aos 18 minutos do segundo tempo.

No final do confronto, porém, Di María deixou a impressão de ter voltado a lesionar a mesma perna direita que o deixou fora de ação a partir de dezembro. No boletim médico que divulgou neste domingo, o Real ainda não precisou a gravidade da lesão nem o tempo de recuperação, que serão conhecidos após a realização de novos exames.

Além de Di María, o volante Diarra e o meia Altintop, também lesionados, foram descartados da lista de 21 jogadores convocados pelo técnico José Mourinho para o confronto desta terça-feira. Em compensação, o lateral Alberloa voltou a ser relacionado, depois de ter cumprido suspensão diante do Racing.

Kaká e Marcelo, este último que superou lesão recentemente para voltar a jogar pelo time madrilenho na rodada passada do Espanhol, estão na lista de convocados para o confronto na capital russa.

Confira a lista de jogadores relacionados no Real para o jogo de terça-feira:

Goleiros: Casillas, Adán e Mejías.

Defensores: Arbeloa, Carvalho, Varane, Albiol, Pepe, Coentrão, Marcelo e Ramos.

Meio-campistas: Khedira, Xabi Alonso, Özil, Callejón, Sahin, Granero e Kaká.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Higuaín e Benzema.