Lesionado, Diarra dá lugar a Schneiderlin no elenco francês para a Eurocopa

A mudança foi realizada de última hora, poucos momentos antes do prazo final para as seleções enviarem suas listas para a Uefa. Jogador do Olympique de Marselha, Diarra não se recuperou de dores no joelho esquerdo e, por isso, será substituído por Schneiderlin, do Manchester United.

Diarra participou do amistoso da última segunda-feira diante de Camarões, na vitória por 3 a 2, mas foi substituído no intervalo. A Federação Francesa de Futebol (FFF) explicou que o próprio jogador alegou ao técnico Deschamps que não teria condições de defender o país na Eurocopa.

Trata-se de mais um desfalque para a seleção francesa, que já havia definido os cortes dos zagueiros Raphael Varane, do Real Madrid, e Jeremy Mathieu, do Barcelona. É também mais uma decepção para Diarra, que foi vetado da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, pouco antes do início da competição graças a um problema estomacal.