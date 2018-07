Lesionado, Diarra desfalca Real Madrid contra o Barcelona

O volante Lassana Diarra está fora do clássico desta quarta-feira entre Real Madrid e Barcelona pela decisão da Copa do Rei. Ele não se recuperou de uma inflamação no quadril e, por isso, ficou de fora da lista de 19 jogadores relacionados divulgada pelo técnico José Mourinho nesta terça.

Com a ausência do francês e de Albiol, suspenso, o treinador pode recuar Pepe para a zaga e escalar Özil no meio de campo, ao lado de Khedira, Xabi Alonso e Di Maria. Com isso, a equipe ficaria mais ofensiva do que a que enfrentou o próprio Barcelona no último sábado, no empate por 1 a 1 pelo Campeonato Espanhol, e teve a postura criticada por Alfredo di Stéfano, presidente de honra do clube.

Outra solução seria a entrada de outro volante, mas o argentino Fernando Gago não se recuperou de uma lesão muscular no adutor da perna direita e também está fora da decisão, que acontecerá no Estádio Mestalla, em Valência.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid para enfrentar o Barcelona:

Goleiros: Casillas, Adán e Dudek.

Defensores: Garay, Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Pepe, Marcelo e Arbeloa.

Meio-campistas: Xabi Alonso, Ozil, Di María, Khedira, Granero e Kaká.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Adebayor, Higuaín e Benzema.

