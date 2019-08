Lesionado, Diego agradece homenagem no Fla: 'Muito bem representado por vocês'

Uma imagem no final do jogo contra o Emelec, na quarta-feira, marcou muito para um jogador do Flamengo que não estava no estádio do Maracanã. Nesta quinta, em suas redes sociais, Diego agradeceu os seus companheiros pela homenagem feita após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Todos posaram para fotos com a camisa 10 do meia.

"Aquele tipo de imagem que tem vida e fala mais que mil palavras... Tudo que posso dizer é um 'muito obrigado' a cada um de vocês! Compartilhamos dos mesmos sonhos e enfrentamos as mesmas dificuldades! Alcançá-los e superá-los juntos é o que torna essa caminhada prazerosa. Me sentirei sempre muito bem representado por vocês, meus amigos", escreveu Diego em mensagem publicada em seu Instagram e no Twitter.

Na semana passada, no jogo de ida contra o Emelec, em Guayaquil, no Equador, o meia sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo ao receber uma dura entrada do volante Arroyo, que foi um dos que erraram a cobrança para o time equatoriano na decisão por pênaltis no Maracanã. Diego passou por cirurgia na quinta-feira passada, já no Rio de Janeiro, e já teve alta.

Nas postagens de Diego em suas redes sociais, alguns jogadores do Flamengo reagiram. Um deles foi o centroavante Gabriel, autor dos dois gols flamenguistas contra o Emelec, que comentou a publicação do meia com um emoji de coração.

Folga

Com a classificação às quartas de final da Libertadores, a comissão técnica do Flamengo, comandada pelo português Jorge Jesus, resolveu dar uma folga geral nesta quinta-feira aos jogadores. Assim, eles só se reapresentam nesta sexta para iniciar a preparação para enfrentar o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A viagem para a capital baiana será no sábado.