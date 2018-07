Lesionado, Diego Alves desfalca Valencia por 4 semanas

VALÊNCIA - O Valencia informou nesta segunda-feira que o goleiro brasileiro Diego Alves deverá ficar quatro semanas afastado do time, depois de ter se lesionado no jogo diante do Rayo Vallecano, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Exames realizados nesta manhã de segunda apontaram que o jogador sofreu uma lesão muscular em um tendão da perna direita, fato que fez o departamento médico do clube estimar este período de quase um mês longe dos gramados para o atleta.

Diego Alves se lesionou já no primeiro tempo do duelo contra o Rayo Vallecano, derrotado por 1 a 0 pelo Valencia no Estádio Mestalla, onde o time da casa somou mais três pontos para encerrar a sétima rodada do Espanhol na sexta posição, com 12 pontos.

Mesmo lesionado, Diego Alves preferiu ficar em campo e evitou que o técnico do Valencia, Miroslav Djukic, colocasse em uma "fogueira" o goleiro Jaume Doménech, da base do clube, que faria sua estreia na equipe principal caso substituísse o brasileiro. Ele foi relacionado para o confronto pelo fato de que Vicente Guaita, reserva da posição, está lesionado.