Lesionado, Diego Tardelli volta a desfalcar Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca não poderá contar novamente com o atacante Diego Tardelli para armar o Atlético-MG diante do Bahia, nesta quarta-feira, no Independência, às 19h30, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sentindo dores musculares na coxa esquerda, o jogador foi vetado para a partida.

Tardelli sentiu o problema no empate por 2 a 2 contra o Botafogo, quarta-feira passada, e já havia desfalcado o Atlético-MG no 0 a 0 diante do Náutico, no último sábado. Apesar do exame não apontar nenhuma lesão no local, as dores na coxa continuam impedindo a volta do atacante aos gramados.

Apesar do importante desfalque, o zagueiro Réver exigiu um resultado positivo nesta quarta. "O objetivo é buscar a vitória, até porque time que quer chegar ao topo da tabela precisa vencer, principalmente dentro de casa", disse o jogador, lembrando que o Atlético-MG é apenas o 16.º colocado na tabela, com 12 pontos.

Réver ainda apontou que o time mineiro não deve ter facilidade, já que o Bahia vem de uma derrota por 3 a 0 para o Grêmio em casa. "Sabemos da dificuldade que vai ser jogar contra a equipe do Bahia, que vem de um resultado negativo dentro de casa. É uma equipe forte, qualificada e a gente precisa ter muita atenção para não ser surpreendido."

Sem Tardelli, o Atlético-MG promoverá a estreia de Dátolo, contratado recentemente junto ao Inter. O atacante Fernandinho, outro reforço, deve ficar como opção no banco. Assim, a equipe vai a campo contra o Bahia com: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué, Ronaldinho Gaúcho, Dátolo e Luan; Alecsandro.