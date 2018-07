Lesionado, Diguinho desfalca Fluminense diante do Santos

RIO - O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou novo desfalque para armar o meio de campo do Fluminense diante do Santos, neste sábado, às 21 horas, no Maracanã, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de perder Jean, lesionado, o treinador também não poderá contar com Diguinho.

O volante deixou o gramado do Serra Dourada sentindo a coxa esquerda ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Goiás na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador passou por exames e o resultado ainda não foi divulgado, mas o Fluminense já confirmou que ele não estará em campo no sábado.

Por outro lado, o time carioca contará com o atacante Fred, que cumpriu suspensão diante do São Paulo no domingo passado. Desta forma, Luxemburgo deve escalar: Diego Cavalieri; Igor Julião, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Willian, Felipe e Eduardo (Biro-Biro); Rafael Sobis e Fred.