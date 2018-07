Lesionado, Edinson Cavani desfalcará o Uruguai em amistoso contra a Áustria

MONTEVIDÉU - Depois de ter sido convocado na semana passada para o amistoso que o Uruguai fará contra a Áustria, na próxima quarta-feira, fora de casa, em Klagenfurt, o atacante Edinson Cavani acabou cortado da lista de jogadores chamados pelo técnico Oscar Tabárez. O jogador do Paris Saint-Germain não poderá atuar porque ainda se recupera de uma lesão na perna direita, sofrida em jogo contra o Bordeaux, no último dia 31 de janeiro, pelo Campeonato Francês.

Contratação mais cara da história do futebol francês, Cavani está sem atuar desde aquele confronto e, com sua ausência do amistoso da próxima quarta em solo austríaco, a convocação do Uruguai foi reduzida de 23 para 21 jogadores. Antes de o atacante ser cortado, Tabárez também descartou Rodrigo Muñoz, do Libertad, chamado como terceira opção para o gol do Uruguai. Fernando Muslera, do Galatasaray, e Martín Silva, do Vasco, foram os outros goleiros convocados.

Sem Cavani, o Uruguai levará para a Áustria Diego Forlán (Cerezo Osaka), Luis Suárez (Liverpool), Stuani (Espanyol) e Abel Hernández (Palermo) como opções para o ataque. Ao lado de Martín Silva, o meia Lodeiro, do Botafogo, e o lateral Alvaro Pereira, do São Paulo, foram outros dois jogadores que atuam no Brasil chamados para este duelo.

O Uruguai irá integrar o chamado "grupo da morte" da Copa do Mundo de 2014, na qual estreará em 14 de junho, contra a Costa Rica, no Castelão, em Fortaleza, antes de encarar a Inglaterra, cinco dias depois, no Itaquerão, em São Paulo, e a Itália, no dia 24, na Arena das Dunas, em Natal.

Antes de disputar o Mundial, os uruguaios também têm outros dois amistosos já agendados, contra Irlanda del Norte, em 30 de maio, e Eslovênia, em 4 de junho. Os dois confrontos serão realizados em Montevidéu.