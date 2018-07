Lesionado, Egídio deve dar lugar a Zé Roberto no Palmeiras O Palmeiras deve ter somente uma alteração para enfrentar o Figueirense, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Egídio, que tem uma inflamação no pé, não treinou nesta quarta-feira na Academia de Futebol e terá como provável substituto Zé Roberto. No restante, a formação provavelmente será a mesma usada no sábado, contra o Cruzeiro.