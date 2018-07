Lesionado, equatoriano Valencia não jogará contra o Brasil

Poderá ser a última partida do Equador no torneio na Argentina. Eles estão em último lugar no grupo, um ponto atrás do Brasil e do Paraguai e três atrás dos inesperados líderes da chave, a Venezuela.

"Valencia ainda está sentindo muita dor em seu tornozelo esquerdo", disse o fisioterapeuta da equipe, Tony Ocampo, a jornalistas durante a sessão de treino do Equador em Córdoba, e o médico Patricio Maldonado confirmou o veredicto sobre o meia-atacante.

O jogador do Manchester United sofreu um pisão de um adversário durante o jogo contra o Paraguai, em Santa Fé, em que a seleção equatoriana empatou em 0 x 0. Ele também ficou de fora do segundo jogo, uma derrota no sábado contra a Venezuela, por 1 x 0.

Valencia, substituído por Michael Arroyo no jogo contra a Venezuela, sofreu graves contusões no mesmo local onde fez uma cirurgia no ano passado após quebrar e deslocar seu tornozelo em um jogo da Liga dos Campeões pelo United.

O Equador enfrenta o Brasil na quarta-feira (21h45 horário de Brasília) no estádio Mario Alberto Kempes, onde a seleção brasileira empatou em 2 x 2 contra o Paraguai no sábado.

(Reportagem de Rex Gowar)