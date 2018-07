Lesionado, Fabianski desfalcará Arsenal por três meses

Fabianski sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo durante um treino do Arsenal, na última quinta-feira, e precisará passar por cirurgia. Ele já havia ficado fora da partida da seleção polonesa diante da Inglaterra, na quarta, por conta de um problema no ombro.

Com os desfalques, Vito Mannone, que vinha atuando nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, passa a ser a única opção do elenco profissional do Arsenal para a posição. Com isso, o técnico Arsène Wenger deverá promover algum jovem da base para ficar no banco nas próximas partidas.

Szczesny também está se recuperando de um problema no tornozelo e só deve voltar aos treinos em duas semanas. Com isso, Mannone deve ser titular pelo menos nas próximas cinco partidas do Arsenal.