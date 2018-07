Lesionado, Fábio Coentrão desfalca Portugal na Eurocopa

Coentrão, que defende atualmente o Monaco por empréstimo, se machucou durante treino na semana passada. Sofreu lesão muscular na perna direita e precisará ser submetido a uma cirurgia na próxima semana, na Finlândia. A expectativa é de que ele fique afastado dos gramados entre três e seis meses.

Companheiro de Vagner Love no Monaco, o lateral de 28 anos pertence ao Real Madrid. Mas foi cedido pelo clube espanhol por ter pouco espaço no elenco madrilenho. Na seleção, Coentrão é um dos mais experientes. Jogou todas as partidas da equipe na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e na Eurocopa de 2012, na Polônia e Ucrânia.

Em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, Coentrão se machucou logo no primeiro duelo português e acabou ficando fora do restante da competição.