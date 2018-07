Lesionado, Fàbregas desfalca Barcelona por até quatro semanas

BARCELONA - O Barcelona confirmou nesta segunda-feira que o meio-campista Cesc Fàbregas, que sofreu uma lesão muscular no coxa esquerda no jogo diante do Betis, no último domingo, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol, irá desfalcar o Barcelona pelas próximas três a quatro semanas.

O clube informou que o jogador teve uma ruptura do bíceps femoral na coxa e com isso não irá mais atuar pelo time catalão neste ano, no qual a equipe ainda enfrentará o Córdoba, pela Copa do Rei, e terá duelos contra Atlético de Madrid e Valladolid, pelo Espanhol.

Por causa da lesão muscular, Fàbregas foi substituído pelo chileno Alexis Sánchez já nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo diante do Betis, derrotado por 2 a 1 pelo Barcelona mo confronto.

Caso realmente fique o prazo máximo de quatro semanas fora dos gramados, o jogador também poderá desfalcar o Barcelona nos dois primeiros jogos da equipe em 2013, contra o Espanyol, e contra o Córdoba, no confronto de volta da Copa do Rei.