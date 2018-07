Lesionado, Fàbregas desfalcará Espanha em amistoso Cesc Fàbregas vai desfalcar a seleção da Espanha no amistoso com o Equador, na próxima quarta. O meia do Barcelona sofreu uma lesão no tornozelo direito no sábado, em partida disputada na Malásia, e não terá condições de acompanhar a delegação espanhola até Quito.