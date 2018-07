Lesionado, Fellaini desfalca Manchester United por seis semanas

MANCHESTER - O técnico David Moyes revelou nesta segunda-feira que o meia Marouane Fellaini desfalcará o Manchester United pelas próximas seis semanas, após passar por uma cirurgia no punho, ainda no sábado. "Achávamos que conseguiríamos tê-lo de volta rapidamente. Pensamos que 10 dias seriam o suficiente, mas o problema no punho não melhorou. Então, tomamos a decisão de fazer a cirurgia", explicou o treinador do clube inglês.

A previsão é de que Fellaini perderá 10 partidas do Manchester entre o fim deste ano e o início de 2014: sete no Campeonato Inglês, um na Copa da Inglaterra e dois, as semifinais, na Copa da Liga Inglesa. Apesar da expectativa pessimista, Moyes admite a possibilidade de ver o jogador em campo antes das seis semanas. "Existe a chance de o período de recuperação ser um pouco menor", afirmou o treinador.