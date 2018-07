Lesionado, Ferdinando desfalca o Grêmio por 3 semanas Após a importante vitória no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou um problema para a sequência do Estadual e também da Copa do Brasil. O volante Ferdinando, que se machucou na partida do Beira-Rio e teve que ser substituído por Adílson, ficará de fora por três semanas, com uma lesão muscular na coxa direita.