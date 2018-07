Lesionado, Gabriel desfalca o Fla até o fim do ano

Destaque do Flamengo neste fim de temporada, o meia Gabriel não joga mais no Campeonato Brasileiro de 2014. Os médicos do clube detectaram uma contusão na coxa esquerda do atleta nesta terça-feira, durante a reapresentação dos jogadores. O tratamento vai se estender até depois do término do campeonato. Restam as duas últimas rodadas, contra Vitória e Grêmio.

Por outro lado, o atacante Eduardo da Silva treinou normalmente e é provável que seja a novidade do time na partida com o Vitória no domingo, depois de desfalcar a equipe por quatro jogos em razão de um problema no tornozelo direito. O centroavante Alecsandro, que se recupera de uma contusão no crânio, também treinou com bola, chegou até a dar cabeçadas, porém só deve retornar aos gramados em 2015.

Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, já que é o nono colocado, com 48 pontos, o Flamengo recebe o Vitória neste sábado, mas na Arena Amazônia. Depois, encerra sua participação na competição contra o Grêmio, dia 7, em Porto Alegre.