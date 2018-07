Lesionado, Gareth Bale deverá desfalcar o Real frente ao Liverpool

O Real Madrid divulgou um comunicado nesta segunda-feira para confirmar que o atacante Gareth Bale sofreu uma lesão muscular no músculo piramidal direito, no glúteo. O problema foi revelado pelo clube depois de o astro galês ter desfalcado a equipe no confronto diante do Levante, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Por causa do problema, Bale deverá desfalcar o time madrilenho no jogo desta quarta-feira, contra o Liverpool, na Inglaterra, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. E ele também se tornou dúvida para o clássico contra o Barcelona, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela próxima rodada do Espanhol.

"Depois das exames realizados em Gareth Bale pelo serviço médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no músculo piramidal direito. Pendente de evolução", informou o clube, sem estabelecer previsão para o retorno do jogador aos gramados.

Antes de desfalcar o Real no jogo diante do Levante, em Valência, Bale disputou duas partidas pela seleção do País de Gales. O jogador se tornou uma terceira baixa da equipe madrilenha para o duelo do último final de semana, depois que o zagueiro Raphael Varane e o atacante Karin Benzema foram vetados do confronto por causa de um quadro de febre. Os dois franceses, porém, voltaram a treinar nesta segunda-feira e devem ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o jogo diante do Liverpool.