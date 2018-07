Lesionado, Giroud vai desfalcar o Arsenal no clássico com o Tottenham

O técnico Arsène Wenger não poderá contar com o atacante Olivier Giroud para escalar o Arsenal diante do Tottenham. O jogador foi vetado graças a uma lesão e ficará de fora do principal clássico londrino, que será disputado neste sábado, no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês.

"O Olivier sofreu uma contusão e não vai estar disponível para sábado. É algo de curto prazo e ele deve voltar a treinar na segunda-feira. Vamos avaliá-lo de novo então, mas não acho que ele vá estar disponível para este fim de semana", declarou Wenger nesta quinta-feira.

A contusão ocorreu na sexta-feira passada, quando a França venceu o amistoso contra o País de Gales por 2 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis (nos arredores de Paris). Giroud, inclusive, foi o autor de um dos gols - Griezmann marcou o outro.

Depois de sentir o problema, Giroud passou no sábado por um exame complementar para avaliar a gravidade da contusão. E, segundo informou a Federação Francesa de Futebol no domingo, detectou-se que o atacante sofreu uma pequena lesão muscular no adutor da perna direita.

Além de Giroud, o zagueiro Mustafi e o atacante Welbeck são dúvidas no Arsenal graças a problemas físicos. Por outro lado, o zagueiro Koscielny deverá ser titular depois de ser poupado da seleção francesa no amistoso diante da Alemanha.

"Foi necessário para ele. Nós não pudemos utilizá-lo por algumas partidas, ele voltou apenas diante do Manchester City porque estava com uma lesão no tendão de Aquiles. Se ele tivesse jogado no meio de semana, certamente não estaria disponível para sábado", avaliou Wenger.