Lesionado, Glaydson é cortado no Inter para o Mundial

O Internacional informou na manhã desta terça-feira que o volante Glaydson está fora do Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 8 e 18 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O atleta não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular e, assim, acabou cortado da lista de jogadores relacionados.

Veja também:

Roth repete escalação e define Inter para o Mundial

Em fase final de recuperação, Glaydson já não havia treinado na segunda-feira, mas existia a expectativa de que ele participasse da atividade desta terça, véspera da viagem para Abu Dabi. Mas como a contusão não melhorou, ele foi cortado pela comissão técnica. O jogador era o reserva imediato para o meio-campo e para a lateral-direita.

Com a ausência de Glaydson, o Internacional informou que está realizando os trâmites necessários para a inscrição do meia Eduardo Sasha, de apenas 18 anos. Ele já treinou com o restante do elenco nesta terça-feira.

Este é o segundo jogador que o Internacional perde por contusão para o Mundial. Com uma lesão no pé, o atacante Ilan já havia sido cortado antes mesmo da divulgação da lista final de jogadores relacionados.