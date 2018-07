Lesionado, goleiro Marcelo Grohe desfalca Grêmio por até 15 dias

O goleiro gremista sofreu uma contusão articular no ombro direito em um choque com o zagueiro Miranda durante treino da seleção brasileira, ainda em Santiago - o Brasil perdeu do Chile por 2 a 0, na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo. Grohe acabou sendo cortado pelo departamento médico da seleção na manhã de sábado.

Ao voltar à Porto Alegre, o goleiro teve constatada a lesão. De acordo com o médico Márcio Bolzoni, o jogador dificilmente voltará a jogar antes de 10 dias. No entanto, descartou a necessidade de cirurgia. O reserva Bruno Grassi vai assumir o gol gremista ao menos nas duas próximas partidas do Brasileirão.

Em compensação, o treinador deverá ter o retorno do volante Maicon para o duelo com o Santos, na Arena Grêmio. Ele treinou normalmente nesta segunda e deve ser relacionado para o jogo.