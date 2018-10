Lesionado, goleiro Petr Cech desfalca Arsenal por até um mês

O Arsenal vai perder o seu goleiro titular por até um mês neste início de temporada europeia. Petr Cech foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna esquerda, nesta terça-feira, tornando-se desfalque da equipe no Campeonato Inglês e também na Liga Europa.

O experiente goleiro se machucou ainda no primeiro tempo da vitória do Arsenal sobre o Watford por 2 a 0, em rodada do Inglês, no sábado. De acordo com o clube, Cech "é esperado para voltar aos treinamentos entre três e quatro semanas".

O goleiro reserva Bernd Leno, que entrou no lugar do titular no fim de semana, vai ganhar nova chance na equipe. O jogador alemão foi contratado na última janela de transferências, junto ao Bayer Leverkusen, e se tornou a segunda opção do técnico Unai Emery para o gol do Arsenal.

O goleiro de 36 anos vai desfalcar a equipe pela primeira vez, em razão desta lesão, já nesta quinta, no duelo contra o Qarabag, no Azerbaijão, pela fase de grupos da Liga Europa. No domingo, ele vai perder o confronto com o Fulham, em rodada do Inglês.

O time londrino ocupa no momento a quinta colocação no campeonato nacional, com 15 pontos. Pela Liga Europa, o Arsenal lidera o Grupo E após ter vencido em sua estreia.