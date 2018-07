Lesionado, goleiro reserva do Santos para por 7 meses

Felipe sofreu a contusão no treino de terça-feira passada. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu uma lesão no menisco do joelho direito de acordo com exames realizados nesta segunda. O goleiro será submetido a uma operação nesta quarta-feira, em São Paulo.

"Após a diminuição do derrame [inchaço] articular no local, hoje ele foi avaliado e constatamos uma instabilidade ligamentar do cruzado anterior, como a lesão do Paulo Henrique", explicou o médico Rodrigo Zogaib.