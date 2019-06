Lesionado, goleiro reserva Ederson está fora da estreia na Copa América

Com uma lesão na panturrilha direita, o goleiro Ederson está fora do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa América, nesta sexta-feira, diante da Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O jogador do Manchester City se machucou na quinta, mas, como a lesão não é grave, não será cortado da lista de convocados.

A CBF tem até às 21h30 desta quinta-feira para comunicar à Conmebol um possível corte de jogadores para que possa convocar outro atleta no lugar - o prazo limite é 24 horas antes da estreia. "Ederson sentiu dor na panturrilha, fizemos exames e vimos que está com lesão. Está fora do jogo, mas não há corte porque existe tempo para recuperação", explicou o médico Rodrigo Lasmar.

Já o volante Arthur se recuperou da pancada no joelho direito sofrida no último domingo, diante de Honduras, e participou do treino desta quinta-feira no estádio do Morumbi. O jogador, no entanto, ainda será reavaliado pelo departamento médico. O técnico Tite já adiantou que o jogador do Barcelona não será titular.

Dois jogadores disputam a vaga de Arthur no meio de campo da seleção: Fernandinho e Allan. O primeiro começou o coletivo de ontem entre os titulares, mas a imprensa só pôde acompanhar os 15 primeiros minutos da atividade.

No último domingo, porém, coube a Allan substituir Arthur ainda no primeiro tempo do amistoso contra Honduras. A atuação do jogador foi elogiada pela comissão técnica.