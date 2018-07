Lesionado, Götze desfalcará Borussia por até 2 meses

A baixa confirmada do jovem meio-campista de 19 anos, que é considerado uma das principais promessas do futebol europeu, foi uma péssima notícia amargada pelo Borussia, que é o atual campeão nacional e hoje divide a liderança do Campeonato Alemão com Bayern de Munique e Schalke 04.

No último domingo, o Borussia goleou o Hamburgo por 5 a 1, fora de casa, em um dos confrontos que abriram o segundo turno da competição, após a pausa de inverno do torneio. Por estar lesionado, Mario Götze não disputou o duelo. Na semana passada, ele chegou a ser diagnosticado com uma lesão na virilha, mas agora o clube de Dortmund confirmou o problema no púbis.