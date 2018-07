Lesionado, Guiñazu volta a ficar fora de treino do Inter

Lesionado, Guiñazu realizou apenas trabalho de fisioterapia na manhã desta quarta, depois de não ter treinado também na terça-feira, e o clube informou que o argentino será reavaliado nesta quinta, quando o elenco colorado treinará novamente no período matutino. No trabalho, o técnico Fernandão deverá encaminhar a escalação do time que pegará os corintianos.

No confronto diante do Corinthians, Fernandão contará com o retorno dos zagueiros Índio e Rodrigo Moledo, que voltam a ficar à disposição depois de terem cumprido suspensão diante da Ponte Preta, no último domingo, em Campinas. Guiñazu ficou fora deste duelo por estar suspenso.

Índio, por sua vez, deu entrevista coletiva nesta quarta e garantiu estar motivado para as três últimas rodadas do Brasileirão, apesar de o Inter ter chances remotas de classificação para a Libertadores - a equipe gaúcha está oito pontos atrás do São Paulo, último clube no G4 da tabela da competição nacional. "Ainda temos três jogos e vamos continuar trabalhando com muita vontade. O Inter é um clube forte e vitorioso, temos que nos superar", enfatizou.

Já o lateral-esquerdo Kleber, que lesionou o ligamento medial do joelho esquerdo nos minutos finais do confronto com a Ponte Preta, não jogará pelo Inter nas três rodadas derradeiras deste Brasileirão para poder se recuperar da lesão.