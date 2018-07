Lesionado, Gum é substituído na lista de inscritos do Fluminense no Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta sexta-feira a retirada do zagueiro Gum da lista de inscritos do Fluminense para o Campeonato Carioca. Lesionado, o jogador de 31 anos deu lugar ao jovem Derlan, formado na base do clube.

Na última sexta-feira, Gum foi diagnosticado com uma fratura por estresse no pé direito. De acordo com o prognóstico inicial, o jogador deverá ficar dois meses afastado, até o meio de abril, o que o tiraria de todo o restante do Campeonato Carioca.

Com o prazo para inscrição no Estadual já encerrado, o Fluminense enviou um pedido à Ferj pela substituição. Seguindo o regulamento da competição, a entidade liberou a substituição do experiente zagueiro por Derlan, de somente 21 anos, que atuava pela base do clube.

Desta forma, Derlan fica disponível para o técnico Abel Braga já neste fim de semana, quando o Fluminense vai entrar em campo com os reservas para a última rodada da Taça Guanabara. Já classificada, a equipe vai encarar o Volta Redonda no sábado, em Moça Bonita.