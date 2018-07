Lesionado, Gündogan desfalca Borussia por 15 dias

DORTMUND - O técnico Jurgen Klopp ganhou um problema para escalar o Borussia Dortmund nas próximas rodadas do Campeonato Alemão. O volante Ilkay Gündogan agravou um antigo problema nas costas durante amistoso pela seleção alemã, foi examinado e terá que ficar afastado dos gramados por cerca de 15 dias.

De acordo com o médico do Borussia, Markus Braun, Gündogan vinha sentindo um desconforto na região, que foi agravado durante o empate por 3 a 3 da Alemanha com o Paraguai, na última quarta-feira, em Kaiserslautern. Com isso, ele perderá as partidas contra o Eintracht Braunschweig, no domingo, e diante do Werder Bremen, no dia 23, pelo Campeonato Alemão.

Gündogan marcou o primeiro gol alemão no empate com o Paraguai, mas precisou deixar o gramado logo aos 26 minutos do primeiro tempo por conta das dores. Sem ele, Jurgen Klopp deve escalar Sven Bender e Nuri Sahin no meio de campo. O recém-contratado Henrikh Mkhitaryan pode ser a novidade na equipe, recuperado de lesão no tornozelo.