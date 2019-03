Lesionado, Gustagol deve ficar fora do clássico com o Santos

O atacante Gustagol deve ficar fora do clássico Corinthians e Santos. Embora os exames médicos realizados nesta quarta-feira não tenham detectado lesão no joelho esquerdo, a tendência é que o atacante fique fora do jogo deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Os médicos afirmaram que ele será avaliado dia após dia, mas a comissão técnica está inclinada a preservá-lo, pois ele deverá perder dois ou três treinamentos até a recuperação. Boseli e Love devem formar a dupla de ataque em Itaquera.

O jogador foi orientado a permanecer em repouso nos dias de folga no carnaval, mas já iniciou os trabalhos de recuperação. Nesta quarta-feira, o autor de sete gols em 13 jogos realizou trabalhos de fisioterapia. Ele dever voltar ao campo apenas no fim da semana. Por isso, está praticamente fora do clássico.

No final do empate diante do São Bento, no sábado, o artilheiro do time na temporada sofreu um carrinho do zagueiro Luizão, advertido apenas com o cartão amarelo. Mesmo com dores, Gustagol deixou o estádio Walter Ribeiro sem precisar do auxílio de muletas nem qualquer bandagem no local. Por causa do lance, o Corinthians estuda apresentar uma reclamação formal contra o árbitro Luiz Flavio de Oliveira.