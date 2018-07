Lesionado, Helder Postiga desfalca Portugal na semifinal A seleção portuguesa conseguiu a classificação para as semifinais da Eurocopa ao bater a República Checa por 1 a 0, na última quinta-feira, mas ganhou um desfalque para a próxima partida. O atacante Helder Postiga, com problema muscular, está fora do jogo da próxima quarta-feira, contra França ou Espanha.