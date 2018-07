Lesionado, Howard vai desfalcar o Everton por até seis semanas

O Everton sofreu uma importante baixa para os próximos compromissos na temporada 2014/2015 do futebol europeu. Nesta terça-feira, o clube de Liverpool confirmou que o goleiro Tim Howard vai desfalcar a equipe por até seis semanas após sofrer uma contusão na panturrilha.

Também goleiro da seleção dos Estados Unidos, Howard, de 35 anos, se lesionou na última sexta-feira, na derrota do Everton para Stoke City por 1 a 0, em casa, e precisou ser substituído no intervalo pelo goleiro Joel Robles. Depois, ele ficou fora da derrota de domingo para o Newcastle.

Até se contundir, Howard havia sido titular em todas as partidas do Everton no Campeonato Inglês. "Tim Howard estará fora entre cinco e seis semanas com uma lesão na panturrilha", disse o técnico Roberto Martinez, confirmando a gravidade da lesão do norte-americano.

Como já aconteceu nesses últimos jogos, o espanhol Robles assumirá a condição de titular da meta do Everton durante a ausência de Howard. Martinez disse, porém, que vai avaliar se o clube precisará contratar outro goleiro na próxima janela de transferências.

A lesão de Howard é mais um golpe para o Everton, que perdeu os últimos três jogos no Campeonato Inglês. Em 12º lugar, o time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai buscar a reabilitação diante do Hull City, fora de casa.