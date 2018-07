Lesionado, Höwedes desfalcará a Juventus por cerca de um mês

Um dia depois da goleada por 4 a 0 no clássico diante do Torino, a Juventus recebeu uma má notícia neste domingo. Submetido a exames, o zagueiro alemão Höwedes foi diagnosticado com uma lesão muscular e vai desfalcar a equipe por cerca de um mês.

A contusão de Höwedes aconteceu no treinamento da última quinta-feira. De acordo com comunicado divulgado pela Juventus, trata-se de um trauma na coxa esquerda, problema suficiente para afastar o jogador dos gramados por quatro semanas.

"O jogador Benedikt Höwedes, durante um treinamento na última quinta-feira, reportou um trauma na parte posterior da coxa esquerda, o que, a princípio, parece ser uma lesão de gravidade média. O prognostico inicial é de quatro semanas afastado até o retorno às atividades, mas pode ser melhorado com análises diárias", divulgou o clube.

A lesão acontece antes mesmo da estreia de Höwedes pela Juventus. Anunciado como reforço do clube há menos de um mês, contratado junto ao Schalke 04, o zagueiro ficou no banco de reservas da equipe de Turim em duas oportunidades, mas não foi colocado em campo em nenhuma delas.