Lesionado, Ibrahimovic é dispensado pelo Manchester United para próxima temporada

O Manchester United definiu a dispensa do atacante Zlatan Ibrahimovic. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela Premier League, entidade organizadora do Campeonato Inglês, que obriga os clubes filiados a notificá-la sobre os jogadores contratados e aqueles que foram dispensados para a próxima temporada.

Ibrahimovic se contundiu com gravidade no mês de abril passado em uma partida contra o Anderlecht, válida pelas quartas de final da Liga Europa - que seria vencida pelo time inglês em final disputada contra o Ajax, da Holanda. O sueco deixou o campo de maca e, posteriormente, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado, que chegou a colocar sua carreira em risco e deve deixá-lo afastado dos gramados ao menos até janeiro.

O sueco marcou 28 gols em 46 jogos que disputou na temporada passada pelo Manchester United, incluindo os dois tentos assinalados na vitória por 3 a 2 na final da Copa da Liga Inglesa diante do Southampton.

O atacante, ex-jogador da seleção sueca, havia firmado um contrato com o Manchester United por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. Mas a extensão do vínculo com o atleta foi descartada pelo clube. No entanto, Ibrahimovic realizará a recuperação de sua lesão nas dependências do United.

O time de José Mourinho já possui um substituto para Ibrahimovic: o atacante Marcus Rashford. Além dele, o francês Anthony Martial também pode atuar na função. Enquanto isso, os dirigentes ingleses estariam estudando a possibilidade de contratar o espanhol Álvaro Morata, que está no Real Madrid.