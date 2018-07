Lesionado, Iniesta desfalca Barcelona contra o Milan

Iniesta se machucou durante a vitória de 4 x 0 no sábado contra o Real Zaragoza pelo Campeonato Espanhol e será poupado como precaução, disse o Barça em seu site (www.fcbarcelona.com).

Ele se junta aos laterais brasileiros Daniel Alves e Adriano Correia e ao meia Ibrahim Afellay na lista de contundidos da equipe.

O atacante Pedro recuperou-se de um problema no tornozelo e está na lista para o jogo na Itália, disse o Barça.

O Barcelona, líder do grupo, e o Milan, que está em segundo, já se classificaram para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. Se vencer no San Siro, o Barça garante o primeiro lugar da chave e um jogo potencialmente mais fácil no início do mata-mata.

O Barça tem dez pontos em quatro jogos, enquanto o Milan tem oito.

(Reportagem de Iain Rogers)