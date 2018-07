Lesionado, Insigne vira nova baixa da Itália nas Eliminatórias da Eurocopa

A desconvocação foi anunciada nesta quarta-feira pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), um dia depois de o jogador não conseguir treinar com os seus companheiros de seleção. A entidade informou que, embora a condição do atleta tenha evoluído, ele deixou o centro de treinamento de Coverciano, em Florença, para dar continuidade ao processo de recuperação da lesão em seu clube.

Sem poder contar com Insigne, o técnico Antonio Conte convocou o meio-campista Giacomo Bonaventura, do Milan, para recompor o grupo de jogadores chamados para os dois compromissos restantes do qualificatório europeu.

Insigne se tornou a segunda baixa anunciada nesta semana pela seleção italiana, que na segunda-feira também confirmou o corte do atacante Domenico Berardi, revelação de 21 anos do Sassuolo, que não teve um substituto chamado para o seu lugar.

A Itália lidera o Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa, com 18 pontos, dois à frente da Noruega, a segunda colocada. A Croácia, com 14 pontos, está em terceiro lugar. Como faltam apenas duas rodadas para o fim do qualificatório e os dois primeiros colocados se garantem na competição continental, os italianos estão a uma vitória de assegurar lugar no torneio sem depender de outros resultados.