Lesionado, Jordi Alba desfalca Espanha contra a França

O jogador do Barcelona ficará de fora do jogo por causa de uma lesão no tendão sofrida durante o empate por 1 a 1 com a Finlândia, na sexta-feira, em Gijón. O problema físico foi confirmado pelo clube catalão, que anunciou o retorno de Alba à cidade para fazer exames.

O treinador espanhol ainda não confirmou quem será o substituto do lateral na partida a ser disputada em Saint-Denis, na França. O confronto será decisivo porque deverá definir a situação do Grupo I.

Os franceses lideram a chave, com 10 pontos e podem disparar na tabela caso levem a melhor na terça. A Espanha, atual campeã mundial, soma 8 e espera ao menos obter um empate para evitar o distanciamento do rival. Se os franceses confirmarem o primeiro lugar do grupo ao fim desta fase, os espanhóis precisarão passar pela repescagem para entrar no Mundial do Brasil.