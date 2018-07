Lesionado, Jordi Alba desfalcará Barcelona contra a Real Sociedad

BARCELONA - Com uma lesão muscular na coxa direita, Jordi Alba foi confirmado nesta sexta-feira como desfalque do Barcelona para o jogo diante da Real Sociedad, neste sábado, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube alegou que, por precaução, o lateral-esquerdo acabou ficando fora da lista de 18 jogadores relacionados pelo técnico Gerardo Martino para o confronto.

Alba se lesionou na vitória do Barça sobre o Manchester City, por 2 a 0, na última terça-feira, na Inglaterra, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O atleta será poupado também por causa do seu histórico recente de lesões. Anteriormente, ele ficou aproximadamente dois meses afastado dos gramados em virtude de uma outra contusão.

Além de Alba, Martino deixou fora desta lista de relacionados Afellay, Puyol, Sergi Roberto, Cuenca e Oier, todos eles descartados por decisão técnica, informou o Barcelona, que ocupa a liderança do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, em vantagem sobre Real Madrid e Atlético de Madrid, ambos com a mesma pontuação, nos critérios de desempate.

Neymar, cuja contratação virou motivo de indiciamento do Barcelona nesta semana por causa de supostos crimes fiscais ocorridos na mesma, foi confirmado na lista de relacionados para o jogo deste sábado. Ao comentar a situação do atacante, Martino disse nesta sexta, em entrevista coletiva, que vê o jogador aparentemente com a cabeça boa para atuar, mas admitiu que "tudo que está acontecendo com Neymar não é normal", indicando que a polêmica que envolve o atleta acaba o afetando de alguma forma.