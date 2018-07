Lesionado, Júlio Sérgio desfalca Roma contra Bari

O goleiro se machucou no aquecimento do empate da Roma por 1 a 1 com o Cluj, na quarta-feira, na Romênia, que garantiu a passagem da equipe às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Assim, ele foi substituído pelo goleiro Bogdan Lobont, que deverá ser titular contra o Bari, no domingo, em partida válida pelo Campeonato Italiano.

Julio Sergio seguramente vai voltar a jogar no começo de 2011, depois da pausa para as festas de fim de ano, mas os médicos da Roma trabalham para recuperá-lo para o jogo contra o Milan, líder do Campeonato Italiano, no dia 18 de dezembro, no Estádio San Siro, em Milão.