Lesionado, Kaká pede para ficar sem salário até voltar

MILÃO - O Milan revelou nesta segunda-feira que Kaká sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida diante do Torino, no último sábado, em Turim, onde o jogador reestreou pelo time de Milão no Campeonato Italiano de forma um pouco amarga. Substituído do segundo tempo, ele viu sua equipe sofrer para empatar por 2 a 2, graças a um gol marcado por Balotelli aos 51 minutos, nos acréscimos da etapa final.

"Durante dez dias, o jogador irá realizar outros testes para determinar melhor o prognóstico", disse o Milan por meio de um comunicado oficial, que também continha um vídeo no qual o brasileiro lamentou a lesão e pediu para não receber salários enquanto não voltar a atuar.

Desta forma, o departamento médico do clube não revelou o tempo estimado de recuperação do meia-atacante, mas já é certo que o atleta está fora da estreia do Milan na fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, diante do Celtic, em casa.

Contratado junto ao Real Madrid, Kaká exibiu um pouco de cansaço em campo antes de ser substituído no segundo tempo do duelo diante do Torino, e apenas nesta segunda o Milan revelou que o atleta se lesionou em sua reestreia.

"Foi realmente um dia ruim para mim porque eu não esperava (se machucar). Eu decidi suspender o meu salário durante este período porque, do Milan, só quero o apoio e o carinho para me recuperar em breve. A partir de hoje, já iniciei o tratamento, e seu carinho (do torcedor) nos próximos dias me dará a motivação para estar em campo o mais rápido possível. É um momento duro e difícil, mas espero estar em campo o quanto antes", ressaltou Kaká, por meio do vídeo publicado pelo Milan em seu site oficial.

Além de amargar a lesão de Kaká, o Milan confirmou que Riccardo Montolivo e Andrea Poli também se machucaram na partida diante do Torino. O primeiro sofreu uma lesão no músculo da coxa esquerda, enquanto o segundo teve um hematoma no quadríceps direito, provocado por uma forte pancada.