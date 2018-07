Lesionado, Khedira desfalca Real por até três semanas

Khedira sentiu dores no local no segundo tempo do jogo e precisou ser substituído por Diarra. A lesão foi confirmada em exame de ressonância magnética nesta quarta. Com o resultado, o volante tem poucas chances de estar de volta a tempo de disputar o segundo contra o time francês, pelas oitavas de final, no dia 16 de março.

Ele também desfalcará o Real em quatro jogos do Campeonato Espanhol, contra La Coruña, Malaga, Racing Santander e Hércules. Um dos destaques da Alemanha no Mundial da África do Sul, Khedira foi um dos reforços para o novo time de "galácticos" do Real Madrid para a atual temporada.