Lesionado, Lampard desfalca Inglaterra nesta sexta

Ainda de acordo com a entidade, no entanto, Lampard está confirmado para o confronto diante da Polônia, na próxima terça-feira, considerado um jogo muito mais difícil e importante para as pretensões inglesas no Grupo H das Eliminatórias.

A expectativa era de que Lampard fosse inclusive capitão da Inglaterra diante de San Marino, substituindo Steven Gerrard, que está suspenso. Com seu corte, a braçadeira deverá ser disputada pelo goleiro Joe Hart e o atacante Wayne Rooney, que deve ser um pouco recuado e atuar no meio de campo para suprir as ausências da equipe.

A FA ainda confirmou nesta quinta mais um desfalque da seleção, mas este deverá ser menos sentido. Resfriado, o lateral-esquerdo Bertrand, também do Chelsea, não entrará em campo sexta-feira. O jogador, no entanto, não é titular da posição, que será ocupada por Ashley Cole.