Lesionado, Lampard fica fora por 2 semanas no Chelsea

LONDRES - O meia Frank Lampard vai desfalcar o Chelsea, atual líder do Campeonato Inglês, pelas próximas duas semanas. O jogador ficará afastado do time para tratar de uma lesão crônica na panturrilha. A baixa foi confirmada pelo técnico Roberto Di Matteo nesta sexta-feira.

Lampard perderá três jogos importantes nestas duas semanas. Serão duas partidas contra o Manchester United, pelo Inglês e pela Copa da Liga Inglesa, e um confronto com o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões. Atual vencedor do torneio, o Chelsea precisa se recuperar dos últimos tropeços para manter as chances de avançar ao mata-mata.

Por conta da lesão recorrente, o meia precisou deixar mais cedo a partida contra o mesmo Shakhtar Donetsk, nesta semana. Com dores, ele saiu de campo logo aos 15 minutos de jogo. O Chelsea acabou sendo derrotado por 2 a 1.

O problema físico já havia tirado Lampard das duas partidas da seleção da Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no início deste mês. Agora ele deve perder o amistoso com a Suécia, no dia 14 de novembro.