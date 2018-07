Lesionado, lateral Kurzawa desfalca a França nas Eliminatórias da Copa

A seleção francesa sofreu uma baixa para seus últimos dois compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa foi cortado do elenco por causa de uma lesão sofrida durante um treinamento na última segunda, já a serviço da equipe.

De acordo com a Federação Francesa de Futebol, Kurzawa sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante a atividade. A entidade preferiu não divulgar uma previsão de afastamento, mas explicou que "apesar dos dois dias de tratamento intensivo, a condição do jogador não o permite estar pronto para os próximos dois compromissos".

Por isso, Kurzawa deve se tornar problema também para o Paris Saint-Germain. Titular absoluto e um dos destaques da equipe neste início de temporada, ele deverá ser reexaminado pelos médicos do clube antes que a previsão de afastamento seja definida.

Sem Kurzawa, o técnico Didier Deschamps agiu rápido e já confirmou seu substituto. Ele chamou o lateral-esquerdo Jordan Amavi, do Olympique de Marselha, que, assim, recebeu apenas sua primeira convocação para a seleção francesa.

A França lidera o Grupo A das Eliminatórias com 17 pontos, um a mais do que a Suécia e dois à frente da Holanda. Nas últimas duas partidas, vai encarar a Bulgária, neste sábado, em Sofia, e a Bielo-Rússia, terça-feira que vem, em Paris. Se vencer ambos os compromissos, garantirá passagem para a Rússia sem depender de nenhum outro resultado.