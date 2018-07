Lesionado, lateral Rafael é cortado do amistoso contra a Argentina

RIO - O técnico Mano Menezes anunciou mais um corte na seleção brasileira neste sábado. O lateral-direito Rafael, do Manchester United, foi vetado da lista de jogadores convocados para o amistoso contra a Argentina, quarta-feira, em Doha, no Catar.

O jovem atleta apresentou uma lesão no tornozelo na manhã deste sábado e não pôde ser relacionado para o jogo do Manchester contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. Revelado pelo Fluminense, Rafael vinha ganhando chances na equipe titular do clube inglês nas últimas partidas.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o treinador não convocará um substituto para Rafael. Dessa forma, Mano contará apenas com Daniel Alves para a lateral direita. Na sexta-feira, a CBF confirmara o veto a Alexandro Pato, machucado. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no último jogo do Milan, na quarta.