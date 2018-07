Lesionado, Lavezzi desfalcará o PSG por até seis semanas

O técnico Laurent Blanc não poderá contar com o argentino Ezequiel Lavezzi para armar o Paris Saint-Germain nas próximas partidas. O jogador sofreu uma lesão muscular no confronto diante do Caen, pelo Campeonato Francês, na última quarta-feira, e precisará ficar afastado dos gramados por um período de três a seis semanas.

Lavezzi deixou o gramado no início do jogo e, depois de passar por exames, foi diagnosticado com um problema no bíceps femoral da perna direita. Com o tempo de afastamento, ele será desfalque inclusive do próximo jogo do PSG na Liga dos Campeões, contra o Barcelona, na próxima terça-feira, em Paris.

Diante do time catalão, o PSG provavelmente não contará também com o zagueiro brasileiro Thiago Silva, que segue se recuperando de uma lesão na coxa direita. Principal destaque do time, o sueco Zlatan Ibrahimovic ainda é dúvida depois de ter ficado de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Caen por conta de dores no tornozelo.